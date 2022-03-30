ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киев просит возобновить бизнес по прокату самокатов и велосипедов

Новина українською →
Киев, Среда 30 марта 2022 11:54
Киев просит возобновить бизнес по прокату самокатов и велосипедов Фото: в Киеве могут возобновить прокат самокатов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

https://www.rbc.ua/rus/newsГородские власти Киева просят бизнес, который оказывал услуги по прокату электросамокатов и велосипедов, возобновить работу. Поскольку это может стать альтернативой общественному транспорту, который работает в ограниченном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, на сегодня общественный транспорт работает в ограниченном режиме.

"Альтернативой для перемещения на коротких расстояниях могут стать самокаты и велосипеды. Поэтому я призываю бизнес рассмотреть возможность возвращения на улицы столицы прокатного транспорта и предоставлять услуги по велопрокату и прокату электросамокатов", - отметил он.

Напомним, РБК-Украина писало, что общественный транспорт Киева работает только на тех маршрутах, где это безопасно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Война России против Украины
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле
Милан Лелич, Владислав Красинский Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле