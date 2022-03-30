Киев просит возобновить бизнес по прокату самокатов и велосипедов

https://www.rbc.ua/rus/news Городские власти Киева просят бизнес, который оказывал услуги по прокату электросамокатов и велосипедов, возобновить работу. Поскольку это может стать альтернативой общественному транспорту, который работает в ограниченном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

"Альтернативой для перемещения на коротких расстояниях могут стать самокаты и велосипеды. Поэтому я призываю бизнес рассмотреть возможность возвращения на улицы столицы прокатного транспорта и предоставлять услуги по велопрокату и прокату электросамокатов", - отметил он.

Как заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, на сегодня общественный транспорт работает в ограниченном режиме.

Напомним, РБК-Украина писало, что общественный транспорт Киева работает только на тех маршрутах, где это безопасно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.