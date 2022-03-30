Київ просить поновити бізнес з прокату самокатів і велосипедів
https://www.rbc.ua/ukr/newsМіська влада Києва просить бізнес, який надавав послуги з прокату електросамокатів і велосипедів, відновити роботу. Оскільки це може стати альтернативою громадському транспорту, який працює в обмеженому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Як заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, на сьогодні громадський транспорт працює в обмеженому режимі.
"Альтернативою для переміщення на коротких відстанях можуть стати самокати і велосипеди. Тому я закликаю бізнес розглянути можливість повернення на вулиці столиці прокатного транспорту і надавати послуги з велопрокату і прокату електросамокатів", - зазначив він.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що громадський транспорт Києва працює тільки на тих маршрутах, де це безпечно.
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