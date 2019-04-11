Киев привлечет 180 млн евро на модернизацию городского транспорта и инфраструктуры, - КГГА

Киев планирует привлечь 110 млн евро кредитов от ЕБРР на закупку современных вагонов метро и трамваев, а также 70 млн - на ремонт моста Метро и трамвайной инфраструктуры на Контрактовой площади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, Киев планирует привлечь 110 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на модернизацию городского транспорта на срок 12-13 лет. Такое решение поддержали сегодня на пленарном заседании депутаты Киеврады. В частности, кредитное финансирование в 50 млн евро привлечет КП "Киевский метрополитен" и 60 млн евро - КП "Киевпастранс".

Сообщается, что решение городского совета "О привлечении кредита ЕБРР КП "Киевский метрополитен" предусматривает привлечение кредитных ресурсов от международной финансовой организации на сумму до 50 млн евро. Средства будут направлены на закупку подвижного состава - до 50 вагонов метрополитена.

Реализация этого проекта позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и гостей города, быстро перевозить пассажиров до центра, пересадочных станций, уменьшить нагрузку на наземный транспорт, улучшить экологическую ситуацию в городе", - отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Отмечается, что участие КП "Киевпастранс" в проекте модернизации городского транспорта даст возможность осовременить подвижной состав трамваев, а именно: купить современные модульные трамвайные вагоны длиной 30-34 метра, приспособленные к обслуживанию пассажиров с инвалидностью. Современные трамвайные вагоны с низким уровнем пола обеспечивают европейские требования к качеству пассажирских перевозок. Также новые вагоны дают возможность энергосбережения до 40% в сравнении с имеющимся подвижным составом. Решение Киеврады предоставит возможность привлечь кредитные ресурсы на сумму до 60 млн евро.

Кроме того, Киеврада поддержала привлечение коммунальной корпорацией "Киевавтодор" кредита от международной финансовой организации (ЕБРР) на сумму до 60 млн евро для капитального ремонта автопроездов моста Метро. Рабочим проектом предусмотрено выполнить капитальный ремонт пролетных строений с восстановлением их несущей способности, а также ремонт проезжей части мостового полотна, ремонт тротуаров, ремонт наружного освещения, замена перильного ограждения. Уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.

Еще 10 млн евро будет привлечено КП "Киевпастранс" для комплексной реконструкции трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь". Сегодня транспортное движение на площади хаотично и не имеет четкого упорядочения и обособленных пешеходных переходов, не имеет четкой транспортно-пешеходной схемы.

Во время реконструкции будет создан современный "транспортный хаб", который позволит оградить пешеходную зону от транспортной и сделает транспортную инфраструктуру площади более современной и комфортной. Предусмотрено обновление участков трамвайных путей с использованием современных технологий, замена дорожного покрытия, реорганизация транспортных потоков на площади и прилегающих улицах, улучшение условий для посадки-высадки пассажиров, в том числе лиц с инвалидностью, обустройство остановок современными павильонами ожидания с возможностью доступа к сети Интернет, размещение электронных информационных табло, которые в он-лайн режиме информируют о режиме движения транспорта, устройство велосипедной дорожки.