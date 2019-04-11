Київ залучить 180 млн євро на модернізацію міського транспорту та інфраструктури, - КМДА

Київ планує залучити 110 млн євро кредитів від ЄБРР на закупівлю сучасних вагонів метро і трамваїв, а також 70 млн - на ремонт мосту Метро та трамвайної інфраструктури на Контрактовій площі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, Київ планує залучити 110 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на модернізацію міського транспорту на термін 12-13 років. Таке рішення підтримали сьогодні на пленарному засіданні депутати Київради. Зокрема, кредитне фінансування у 50 млн євро залучить КП "Київський метрополітен" та 60 млн євро - КП "Київпастранс".

Повідомляється, що рішення міської ради "Про залучення кредиту ЄБРР КП "Київський метрополітен" передбачає залучення кредитних ресурсів від міжнародної фінансової організації у сумі до 50 млн євро. Кошти будуть спрямовані на закупівлю рухомого складу - до 50 вагонів метрополітену.

"Реалізація цього проекту рішення дозволить поліпшити транспортне обслуговування мешканців та гостей міста, швидко перевозити пасажирів до центру, пересадочних станцій, зменшити навантаження на наземний транспорт, поліпшити екологічну ситуацію у місті", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зазначається, що участь КП "Київпастранс" у проекті модернізації міського транспорту надасть можливість осучаснити рухомий склад трамваїв, а саме: придбати сучасні модульні трамвайні вагони довжиною 30-34 метри, пристосовані до обслуговування пасажирів із інвалідністю. Сучасні трамвайні вагони із низьким рівнем підлоги забезпечують європейські вимоги до якості пасажирських перевезень. Також нові вагони дають можливість енергозбереження до 40% у порівнянні з наявним рухомим складом. Рішення Київради надасть можливість залучити кредитні ресурси у сумі до 60 млн євро.

Крім того, Київрада підтримала залучення комунальною корпорацією "Київавтодор" кредиту від міжнародної фінансової організації (ЄБРР) в сумі до 60 млн євро для капітального ремонту автопроїздів мосту Метро. Робочим проектом передбачено виконати капітальний ремонт прогонових будов із відновленням їх несучої здатності, а також ремонт проїжджої частини мостового полотна, капітальний ремонт тротуарів, ремонт зовнішнього освітлення, заміна перильної огорожі. Вже розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний висновок державної експертизи.

Ще 10 млн євро буде залучено КП "Київпастранс" для комплексної реконструкції трамвайної лінії та зупинки "Контрактова площа". Сьогодні транспортний рух на площі хаотичний та не має чіткого впорядкування та відокремлених пішохідних переходів, не має чіткої транспортно-пішохідної схеми.

Під час реконструкції буде створено сучасний "транспортний хаб", який дозволить відмежувати пішохідну зону від транспортної і зробить транспортну інфраструктуру площі більш сучасною та комфортною. Передбачено, оновлення ділянок трамвайної колії з використанням сучасних технологій, заміну дорожнього покриття, реорганізацію транспортних потоків на площі і суміжних вулицях, покращення умов для посадки-висадки пасажирів, у тому числі осіб з інвалідністю, облаштування зупинок сучасними павільйонами очікування із можливістю доступу до мережі Інтернет, розміщення електронних інформаційних табло, які в он-лайн режимі інформують про режим руху транспорту, влаштування велосипедної доріжки.