Киев приостановил процесс переименования улиц и метро: в чем причина

"Власть пришла к выводу, что переименование и демонтаж памятников в столице должны происходить при профессиональных дискуссиях и в соответствии с действующим законодательством. Поэтому принимать такие решения нужно постепенно", - пояснил он.

Напомним, недавно Киевский городской совет переименовал арку Дружбы народов в центре столицы.

Также стало известно, как могут переименовать пять станций метро в Киеве.

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