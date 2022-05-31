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Киев приостановил процесс переименования улиц и метро: в чем причина

Фото: Киев приостановил процесс переименования улиц и метро (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве решили приостановить процесс переименования улиц, станций метро и других топонимов. Поскольку к этому необходимо подойти с научной точки зрения и в соответствии с законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в эфире телемарафона.

"Власть пришла к выводу, что переименование и демонтаж памятников в столице должны происходить при профессиональных дискуссиях и в соответствии с действующим законодательством. Поэтому принимать такие решения нужно постепенно", - пояснил он.

Напомним, недавно Киевский городской совет переименовал арку Дружбы народов в центре столицы.

Также стало известно, как могут переименовать пять станций метро в Киеве.

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КГГАКиев