Киев открывает ТРЦ и отели: названа дата

Торговые центры Киева откроются 30 мая
В рамках ослабления карантина в Киеве приняли решение открыть торгово-развлекательные комплексы (ТРЦ) и отели. Торговые центры откроются для посетителей 30 мая.
Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об открытии торгово-развлекательных центров, но без работы развлекательных зон. ТРЦ откроются с соблюдением санитарных норм и регламентов с субботы, 30 мая.
"Также с 30 мая смогут начать работу и гостиницы. Кроме хостелов. Рестораны в отелях пока работать на вынос и на обслуживание", - отметил Кличко.
Он также подчеркнул, что для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать:
"Рестораны в отелях пока работать на вынос и на обслуживание. Решение же о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно", - добавил мэр.
Напомним, ранее киевские власти заявляли, что ТРЦ смогут открыться после возобновления работы метрополитена и при соблюдении карантинных ограничений.
При этом еще недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов подчеркивал, что открывать фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ на втором этапе ослабления карантинных мер не стоит, только при условии более благоприятной эпидемиологической ситуации.
Автор: РБК-Украина