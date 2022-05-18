В Киев приехала очередная партия продуктов от Фонда Ахметова

Для переселенцев, которые сейчас проживают в Киеве, Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Так, тысячу наборов с продуктами первой необходимости фонд отправил в территориальный центр социального обслуживания Днепровского района города Киева.

Получить их смогут внутренне перемещенные лица - пожилые люди и люди с инвалидностью, одинокие и многодетные матери.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа, а также консервированное тушеное мясо.

Всего в Киев фонд уже передал более 42 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от фонда получат 200 тысяч человек.

С 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек.