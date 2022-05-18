До Києва приїхала чергова партія продуктів від Фонду Ахметова

Для переселенців, які нині проживають у Києві, Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Так, тисячу наборів із продуктами першої необхідності фонд відправив до територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району міста Києва.

Отримати їх зможуть внутрішньо переміщені особи – люди похилого віку та люди з інвалідністю, одинокі та багатодітні матері.

До складу наборів увійшли продукти першої необхідності: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, пшенична крупа, а також консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом до Києва фонд вже передав понад 42 тисяч продуктових наборів. Усього такі набори від фонду отримають 200 тисяч людей.

З 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб.