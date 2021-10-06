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В Киев прибыл президент Германии. У него запланирована встреча с Зеленским

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев 6 октября. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу посольства Германии в Украине.

"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев", - сообщили в посольстве.

Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года.

Далее, отметили в посольстве, у лидера Германии запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра.

Напомним, в Киеве ограничили движение транспорта из-за прибытия в страну официальных иностранных делегаций.

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ШтайнмайерВладимир Зеленский