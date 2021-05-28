Киев предупредили о непогоде: возможны град и сильный ветер
Фото: Киев предупредили о непогоде (Getty Images)
В пятницу, 28 мая, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквальный ветер.
Непогода в Киеве продержится до конца суток. Синоптики объявили первый уровень опасности.
В КГГА призывают жителей столицы соблюдать основные рекомендации во время сильного дождя:
- если сильный дождь застал вас на улице, за возможности обходите большие деревья - ветви могут представлять большую опасность;
- если же во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля - прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.
Также в КГГА дали основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, в эти выходные в Киеве будут отмечать День города.
РБК-Украина писало, что в столице на выходных ожидается прохладная погода с дождями и грозами. 29-30 мая столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов днем.