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Киев предупредили о непогоде: возможны град и сильный ветер

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Пятница 28 мая 2021 16:50
Киев предупредили о непогоде: возможны град и сильный ветер Фото: Киев предупредили о непогоде (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 28 мая, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквальный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Непогода в Киеве продержится до конца суток. Синоптики объявили первый уровень опасности.

В КГГА призывают жителей столицы соблюдать основные рекомендации во время сильного дождя:

  • если сильный дождь застал вас на улице, за возможности обходите большие деревья - ветви могут представлять большую опасность;
  • если же во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля - прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.

Также в КГГА дали основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в эти выходные в Киеве будут отмечать День города.

РБК-Украина писало, что в столице на выходных ожидается прохладная погода с дождями и грозами. 29-30 мая столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов днем.

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