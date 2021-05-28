Київ попередили про негоду: можливі град і сильний вітер
Фото: Київ попередили про негоду (Getty Images)
У п'ятницю, 28 травня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують грози, місцями град та шквальний вітер.
Негода в Києві протримається до кінця доби. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
У КМДА закликають жителів столиці дотримуватися основних рекомендацій під час сильного дощу:
- якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості обходьте великі дерева-гілки можуть становити велику небезпеку;
- якщо ж під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля - перш за все необхідно знизити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити управління.
Також у КМДА дали основні рекомендації при сильному вітрі:
- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Нагадаємо, цими вихідними у Києві відзначатимуть День міста.
РБК-Україна писало, що в столиці на вихідних очікується прохолодна погода з дощами і грозами. 29-30 травня стовпчики термометрів покажуть від +17 до +19 градусів вдень.