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Київ попередили про негоду: можливі град і сильний вітер

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П'ятниця 28 травня 2021 16:50
Київ попередили про негоду: можливі град і сильний вітер Фото: Київ попередили про негоду (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 28 травня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують грози, місцями град та шквальний вітер.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Негода в Києві протримається до кінця доби. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У КМДА закликають жителів столиці дотримуватися основних рекомендацій під час сильного дощу:

  • якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості обходьте великі дерева-гілки можуть становити велику небезпеку;
  • якщо ж під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля - перш за все необхідно знизити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити управління.

Також у КМДА дали основні рекомендації при сильному вітрі:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, цими вихідними у Києві відзначатимуть День міста.

РБК-Україна писало, що в столиці на вихідних очікується прохолодна погода з дощами і грозами. 29-30 травня стовпчики термометрів покажуть від +17 до +19 градусів вдень.

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