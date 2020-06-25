Киев практически остановился в пробках: карта

Киев по состоянию на 18:00 практически остановился в пробках, которые парализовали основные магистрали. Общественный транспорт уже сбился с графика движения.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на несколько километров растянулись на проспекте Степана Бандеры, Северном мосту в обоих направлениях и проспекте Героев Сталинграда - в этом районе насчитывается не менее пяти ДТП. Также в пробке стоит транспорт на Набережно-Крещатицкой улице и Набережном шоссе, где тоже произошло несколько аварий.

Фото: пробки в Киеве (google.com/maps)

Как сообщает "Киевпастранс", из-за многокилометровой пробки на проспекте Степана Бандеры задерживается движение автобусов №21, 101, 114 и троллейбусов №29, 30, 31, 34, 44, 47к.

Традиционно для вечера движение осложнено в центральной части Киева, на Подоле и Печерске. Проспект Победы стоит в пробке от станции метро "Политехнический институт" до "Святошина". ДТП стали причиной заторов на улице Елены Телиги, Вадима Гетьмана и Чоколовском бульваре, а также на улице Стеценко.

В пробках стоит проспект академика Палладина и Большая окружная от "Теремков" до Борщаговки, Голосеевский проспект и проспект Лобановского, улица Саперно-Слободская и проспект Науки.

Проблемы наблюдаются и с движением на левый берег через мост Метро, Южный мост и мост Патона. На левобережной части ДТП стало причиной пробки на Броварском проспекте.

Напомним, до этого Киев парализовало пробками после сильного ливня 22 июня.