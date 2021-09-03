Киев получил первый современный трамвай по соглашению Мининфраструктуры и ЕИБ

Речь идет о 3-секционном низкопольном трамвае длиной 26 метров с местами для людей с инвалидностью, способном перевозить до 300 пассажиров, производства ТОО "ТАТРА-ЮГ". Всего будут закуплены 20 таких трамваев. Общая сумма кредита Европейского инвестиционного банка составляет 24,9 млн евро.

Первый трамвай будет находиться в Дарницком депо, а после пусконаладочных работ станет обслуживать Левый берег столицы.

"Для Министерства инфраструктуры совместный договор с Европейским инвестиционным банком - это возможность начать в Украине качественно новый проект, который соответствует ценностям безбарьерности, экоориентированности и обеспечения комфорта пассажиров. Мы бы хотели, чтобы украинские города были более проактивными в направлении развития электротранспорта, ведь это один из ключевых шагов к снижению уровня выбросов в атмосферу в мегаполисах", - сказала заместительница министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко.

Всего по проекту ЕИБ "Городской общественный транспорту Украины" (фаза 1) предоставляется рамочный кредит на 200 млн евро для финансирования общественного транспорта в 11-ти города Украины.

"Кредит ЕИБ на новые трамваи в Киеве поспособствует развитию экологически безопасного и стойкого транспорта. Как представители климатически ориентированного банка ЕС мы верим, что развитие эффективной системы городского транспорта - один из лучших способов борьбы с загрязнением и решение вопросов смены климата", - отметил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон.