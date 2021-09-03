Київ отримав перший сучасний трамвай за угодою Мінінфраструктури та ЄІБ

Йдеться про 3-секційний низькопідлоговий трамвай довжиною 26 метрів з місцями для людей з інвалідністю, здатний перевозити до 300 пасажирів, виробництва ТОВ "ТАТРА-ЮГ". Усього буде закуплено 20 таких трамваїв. Загальна сума кредиту Європейського інвестиційного банку становить 24,9 млн євро.

Перший трамвай перебуватиме у Дарницькому депо, а після пусконалагоджувальних робіт працюватиме на Лівому березі столиці. Уся партія повинна поступити до Київпастрансу до початку 2023 року.

"Для Міністерства інфраструктури спільна угода з Європейським інвестиційним банком - це можливість започаткувати в Україні якісно новий проєкт, який відповідатиме цінностям безбар’єрності, екоорієнтованості та забезпечення комфорту пасажирів. Ми б хотіли, щоб українські міста були більш проактивними у напрямі розвитку електротранспорту, адже це один із ключових кроків до зниження рівня викидів у мегаполісах", - сказала заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко.

Загалом за проєктом ЄІБ «Міський громадський транспорт України» (фаза 1) надається рамковий кредит на 200 мільйонів євро для фінансування громадського транспорту в 11-ти містах України.

"Кредит ЄІБ на нові трамваї у Києві сприятиме розвитку екологічно безпечного та стійкого транспорту. Як представники кліматично-орієнтованого банку ЄС ми віримо, що розвиток ефективної системи міського громадського транспорту - один із найкращих способів боротьби із забрудненням та вирішення питань зміни клімату", - зазначив голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон.