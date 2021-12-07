Киев получил награду от Совета Европы за внедрение европейских принципов правления, - Кличко

"Мне очень приятно, что нас поддерживает Совет Европы. Вместе мы создаем основу открытого управления, публичной этики и гендерного равенства в местном самоуправлении. И Почетное Знамя от Совета Европы - это признание наших действий", - подчеркнул Виталий Кличко.

Лидер "УДАРа" поблагодарил партнеров за поддержку и помощь и заверил, что продолжит менять Киев и Украину к лучшему.

"Сегодня даже в условиях противостояния российской агрессии Украина и, в частности, власть на местах продолжает воплощать необходимые преобразования. Делать жизнь общин более комфортной. Конечно, много препятствий и вызовов приходится преодолевать. В частности, и отстаивая права местного самоуправления. Но мы не опускаем рук и работаем", - отметил Кличко.

Также в День местного самоуправления Виталий Кличко вручил государственные награды и награды Киевского городского головы почти 40 киевлянам - деятелям науки и культуры, преподавателям и общественным деятелям.

"Местное самоуправление является основой гражданского общества. На органах местного самоуправления большая ответственность за социально-экономическое развитие территориальных громад. Убежден: альтернативы сильному местному самоуправлению в демократическом государстве нет", - сказал Виталий Кличко.