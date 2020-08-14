Киев получил международный знак соответствия Safe Travels Stamp

Киев присоединился к глобальной инициативе SafeTravels от World Travel & Tourism Council (WTTC) и получил знак соответствия Safe Travels Stamp.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Знак соответствия Safe Travels Stamp признает международные протоколы безопасности WTTC, которые были разработаны для продвижения социальной ответственности бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства. Отныне столичные представители отрасли могут приобщиться к протоколам безопасности и подтвердить соответствие международным стандартам", - отметила Хонда.

По ее словам, туристические компании, гостиницы и индивидуальные средства размещения, объекты торговли, развлекательные заведения, которые декларируют свое соответствие международным протоколам безопасности SafeTravels, могут использовать знак своего города.

Для получения знака SafeTravels надо ознакомиться с "Условиями и правилами" и внести компанию в единый реестр, подтвердив соответствие бизнеса протоколам безопасности. Электронная форма размещена на сайте Национальной туристической организации Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев попал в желтую зону карантина. Такое решение накануне приняла Комиссия ТЭБ и ЧС. Официально город попадет в "желтую зону" в 00:00 17 августа.