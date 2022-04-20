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Киев получил уже 28 тысяч продуктовых наборов от Фонда Ахметова

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Среда 20 апреля 2022 18:14
Киев получил уже 28 тысяч продуктовых наборов от Фонда Ахметова Фото: Киев получил 28 тысяч продуктовых наборов от фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи для жителей Киева. Тысяча продуктовых наборов были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Соломенского района столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В наборах - сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа, а также консервированное тушеное мясо.

Всего для жителей столицы фонд уже передал более 28 тысяч наборов выживания. Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Мпасение жизней". За 16 лет работы фонд помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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