Київ отримав вже 28 тисяч продуктових наборів від Фонду Ахметова
Фото: Київ отримав 28 тисяч продуктових наборів від Фонду Ахметова (прес-служба)
Сьогодні Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців Києва. Тисяча продуктових наборів були доставлені до територіального центру соціального обслуговування Солом’янського району столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
У наборах - згущене молоко, борошно, макарони, цукор, пшенична крупа, а також консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом для мешканців столиці фонд вже передав понад 28 тисяч наборів виживання. Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.