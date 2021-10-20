UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киев поднимет цены на проезд в городском общественном транспорте

Автор: Илона Свиридова

Цены на проезд в общественном транспорте Киева поднимутся. Городская власть уже начала процедуру, коммунальные перевозчики должны предложить новые обоснованные тарифы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, цены на проезд поднимут, чтобы сохранить стабильную работу коммунальных перевозчиков. Нынешняя ситуация в условиях повышения тарифов на энергоносители может парализовать работу транспортных предприятий.

"Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа. Сейчас мы ожидаем предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и мы подадим предложение на обсуждение общественности", - отметил он.

Он подчеркнул, что летом подорожал проезд в Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах. А также объяснил, что невозможно увеличить дотации на общественный транспорт в условиях, когда нужно обеспечить низкий тариф на отопление в Киеве.

В то же время все льготы продолжат действовать на транспорте.

Напомним, ранее цены на проезд в общественном транспорте Чернигова подняли до 8 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЦены на проезд