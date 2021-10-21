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Киев перейдет в "красную" зону карантина в ближайшие дни: Кличко сделал заявление

Автор: Анастасия Рокитна

Киев перейдет в "красную" зону карантина. Такое решение будет принято в пятницу.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на сессии Киевсовета, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений в пятницу.

"На днях Киев попадет в "красную" зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается", - сообщил Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки в Киеве - почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст, тех, кто умер - от 29 лет.

"В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них - в тяжелом состоянии. Пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Кровати в столичных больницах заполняются. Уже более 50 коек, которые подготовил город для лечения больных, заполнены", - заявил он.

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Виталий КличкоКиев