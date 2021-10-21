Київ перейде в "червону" зону карантину у найближчі дні: Кличко зробив заяву

Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень у п'ятницю.

"Днями Київ потрапить у "червону" зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується", - повідомив Кличко.

За його словами, за минулу добу в Києві - майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, - від 29 років.

"Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них - у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Уже понад 50 відсотків ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені", - заявив він.