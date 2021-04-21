Киев перекроют на выходных из-за Евро Марафона: список улиц

Из-за проведения марафона в воскресенье, 25 апреля, перекроют центральную часть Киева. Движение будет перекрыто с 08:00 до 15:30.

Напомним, ранее сообщалось, что с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На трассе идет капитальный ремонт, на первом этапе обновят участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

До этого сообщалось, что в 2021 году начнут строить обходную дорогу в Киеве. Ее протяженность составит 150 километров, она должна соединить основные международные трассы, которые сейчас идут через город. Общая стоимость проекта составит 85 млрд гривен.