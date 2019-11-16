Киев перекроют из-за визита главы литовского Сейма

На следующей неделе 17-18 ноября в связи с визитом главы Сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса в Киеве будут перекрыты некоторые улицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления государственной охраны Украины в Facebook.

Сообщается, что 17-18 ноября возможны временные ограничения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе.

В УГО также добавили, что в соответствии с законодательством главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается охрана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 18 ноября на Северном мосту частично ограничат движение. Ограничение будет действовать с 8:00 до 17:00.

Кроме того, стало известно, что на выходных 16-17 ноября, ожидаются изменения в работе скоростного трамвая. В частности, движение скоростных трамваев по маршруту №1 будет приостановлено из-за замены путей на станции "Улица Зодчих".