ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киев перед Рождеством остановился в пробках: карта

Автор: РБК-Украина

В Киеве перед Рождеством образовались значительные пробки в разных районах. Кроме этого, в столице сложные погодные условия.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Так, на правом берегу движение затруднено в центре Киева. В частности, на улице Крещатик, где произошло дорожно-транспортное происшествие.

Также пробки образовались на бульваре Тараса Шевченко, улице Пушкинской, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Прорезной, Бассейной, Мечникова, Шовковичной и Михайла Грушевского.

Движение затруднено на проспекте Победы, улице Дегтяревской, Елены Телиги, бульваре Вацлава Гавела, Чоколовском бульваре, улице Вадима Гетьмана, Металлистов, Семена Скляренко, Кирилловской, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, Автозаводской.

Также пробки образовались на проспекте Героев Сталинграда, улице Набережно-Рыбальской, Набережно-Луговой, Нижнем Вале, Вознесенском спуске, улице Глыбочицкой, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола.

На бульваре Дружбы народов произошло несколько аварий из-за чего затруднено движение. Также пробки наблюдаются на Саперно-Слободской и Столичном шоссе.

Самые читаемые новости

На мостах Северном, Южном мостах и мосту Метро затруднено движение.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной, Бориспольском шоссе, улице Анны Ахматовой, Урловской, Здолбуновской, Тепловозной, Харьковском шоссе.

Движение также затруднено на Дарницком шоссе, Дарницкой площади, проспекте Мира и Юрия Гагарина, броварском проспекте, бульваре Перова и улице Владимира Маяковского.

Напомним, в Украине в течение недели ожидаются осадки в виде дождей и снега. К середине недели прогнозируют потепление, ближе к концу - снова похолодание.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевКиев