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Киев после пасхальной ночи вернул комендантский час с 22:00

Фото: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

После пасхальной ночи Киев возвращает комендантский час с 22:00 до 05:00. Минувшая ночь в столице прошла спокойно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

"Город продолжает жить в режиме военного положения. Жители получают все коммунальные услуги, работает общественный транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, торговые заведения и другие. Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает Дарницкий, Северный и Южный мосты", - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он добавил, что запрещено посещать лесопарковые зоны за пределами жилых массивов - в окрестностях Киева и области продолжаются работы по разминированию.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, с какими ограничениями украинцы праздновали Пасху в 2022 году.

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КиевКомендантский час