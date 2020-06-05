Киев парализовало километровыми пробками: карта

В Киеве по состоянию на вечер пятницы образовались километровые пробки. Самая сложная ситуация сложилась в центре и на выезде из города.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Движение осложнено практически на всех столичных мостах. На Северном мосту в сторону левого берега движение транспорта практически парализовано, а на мосту Метро затруднен въезд со стороны Набережного шоссе. Также наблюдается пробка в районе улицы Саперно-Слободской при въезде на Южный мост.

На правом берегу километровые пробки образовались возле станций метро "Сырец", "Дорогожичи", улице Набережно-Крещатицкая, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Шевченко, проспекте Победы, улице Михаила Грушевского, бульваре Леси Украинки.

Полностью парализовало улицу Крещатик, Набережное шоссе, бульвар Дружбы народов, улицу Саперно-Слободскую, Новоконстантиновскую и проспект Степана Бандеры.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте до станции метро "Черниговская", улице Гната Хоткевича, Харьковском шоссе и проспекте Николая Бажана.

Также в столице фиксируется большое количество аварий. Сейчас в Киеве произошло около 25 дорожно-транспортных происшествий. Четыре из них на Броварском проспекте.

Напомним, 1 июня в Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.