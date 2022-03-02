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Киев отправил гуманитарную помощь в Бучу, - Кличко

Автор: Константин Широкун

Киев отправил гуманитарную помощь в город Бучу, который активно обороняется от российских войск на подступах к Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Виталия Кличко.

"Жителям Бучи, которые уничтожают и активно разоружают врага, мы отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание. Я благодарю организацию "Красный крест", которая доставила необходимую помощь из Киева в Бучу", - сообщил Виталий Кличко.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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