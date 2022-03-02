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Київ відправив гуманітарну допомогу в Бучу, - Кличко

Автор: Константин Широкун

Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Бучу, яке активно обороняється від російських військ на підступах до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Віталія Кличка.

"Жителям Бучі, які знищують і активно роззброюють ворога, ми відправили медикаменти, перев'язувальні матеріали, засоби гігієни та дитяче харчування. Я дякую Організації "Червоний Хрест", яка доставила необхідну допомогу з Києва в Бучу", - повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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