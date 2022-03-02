Київ відправив гуманітарну допомогу в Бучу, - Кличко

Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Бучу, яке активно обороняється від російських військ на підступах до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Віталія Кличка.
"Жителям Бучі, які знищують і активно роззброюють ворога, ми відправили медикаменти, перев'язувальні матеріали, засоби гігієни та дитяче харчування. Я дякую Організації "Червоний Хрест", яка доставила необхідну допомогу з Києва в Бучу", - повідомив Віталій Кличко.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.