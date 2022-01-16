Киев отменит ряд рейсов электрички на ближайшие дни: какие именно

В Киеве 17, 18 и 19 января отменят ряд рейсов городской электрички. Это объясняют техническими причинами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".
"Внимание! 17, 18 и 19 января 2022 года отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички", - говорится в сообщении.
17 января
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18 января
Утром:
На вечер:
19 января
Утром:
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Напомним, в Киеве уже отменяли ряд рейсов городской электрички 14 января, что также объяснили техническими причинами.