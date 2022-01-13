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Киев в очередной раз отменит ряд рейсов электрички: названы маршруты и дата

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Киев, Четверг 13 января 2022 15:49
Киев в очередной раз отменит ряд рейсов электрички: названы маршруты и дата Фото: Киев в очередной раз отменит ряд рейсов электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве завтра отменят ряд рейсов городской электрички. Причиной тому называют технические неисправности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".

"14 января 2022 года отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички", - говорится в сообщении.

Список маршрутов

По информации коммунального предприятия речь идет о таких рейсах:

Утром

  • №7307 (06: 30) от ст. Дарница;
  • №7308 (06: 54) от ст. Киев-Волынский;
  • №7315 (07:51) от ст. Дарница;
  • №7316 (8: 12) от ст. Киев-Волынский.

Вечером

  • №7416 (16:18) от ст. Борщаговская;
  • №7423 (17:11) от ст. Дарница;
  • №7424 (17:55) от ст. Борщаговская;
  • №7431 (19: 01) от ст. Дарница.

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