Киев в очередной раз отменит ряд рейсов электрички: названы маршруты и дата
Фото: Киев в очередной раз отменит ряд рейсов электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве завтра отменят ряд рейсов городской электрички. Причиной тому называют технические неисправности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".
"14 января 2022 года отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички", - говорится в сообщении.
Список маршрутов
По информации коммунального предприятия речь идет о таких рейсах:
Утром
- №7307 (06: 30) от ст. Дарница;
- №7308 (06: 54) от ст. Киев-Волынский;
- №7315 (07:51) от ст. Дарница;
- №7316 (8: 12) от ст. Киев-Волынский.
Вечером
- №7416 (16:18) от ст. Борщаговская;
- №7423 (17:11) от ст. Дарница;
- №7424 (17:55) от ст. Борщаговская;
- №7431 (19: 01) от ст. Дарница.