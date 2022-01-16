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Київ скасує низку рейсів електрички на найближчі дні: які саме

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Київ, Неділя 16 січня 2022 10:17
Київ скасує низку рейсів електрички на найближчі дні: які саме Фото: Київ скасує низку рейсів електрички на найближчі дні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві 17, 18 та 19 січня скасують низку рейсів міської електрички. Це пояснюють технічними причинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".

"Увага! 17, 18 та 19 січня 2022 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички", - йдеться в повідомленні.

Список маршрутів

17 січня

На ранок:

  • №7307 від ст. Дарниця;
  • №7308 від ст. Київ-Волинський;
  • №7315 від ст. Дарниця;
  • №7316 від ст. Київ-Волинський.

На вечір:

  • №7416 від ст. Борщагівська;
  • №7423 від ст. Дарниця;
  • №7424 від ст. Борщагівська;
  • №7431 від ст. Дарниця.

18 січня

На ранок:

  • №7307 від ст. Дарниця;
  • №7308 від ст. Київ-Волинський;
  • №7315 від ст. Дарниця;
  • №7316 від ст. Київ-Волинський.

На вечір:

  • №7416 від ст. Борщагівська;
  • №7423 від ст. Дарниця;
  • №7424 від ст. Борщагівська;
  • №7431 від ст. Дарниця.

19 січня

На ранок:

  • №7307 від ст. Дарниця;
  • №7308 від ст. Київ-Волинський;
  • №7315 від ст. Дарниця;
  • №7316 від ст. Київ-Волинський.

На вечір:

  • №7416 від ст. Борщагівська;
  • №7423 від ст. Дарниця;
  • №7424 від ст. Борщагівська;
  • №7431 від ст. Дарниця.

Нагадаємо, в Києві вже скасовували ряд рейсів міської електрички 14 січня, що також пояснили технічними причинами.

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