Київ скасує низку рейсів електрички на найближчі дні: які саме
Фото: Київ скасує низку рейсів електрички на найближчі дні (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві 17, 18 та 19 січня скасують низку рейсів міської електрички. Це пояснюють технічними причинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".
"Увага! 17, 18 та 19 січня 2022 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички", - йдеться в повідомленні.
Список маршрутів
17 січня
На ранок:
- №7307 від ст. Дарниця;
- №7308 від ст. Київ-Волинський;
- №7315 від ст. Дарниця;
- №7316 від ст. Київ-Волинський.
На вечір:
- №7416 від ст. Борщагівська;
- №7423 від ст. Дарниця;
- №7424 від ст. Борщагівська;
- №7431 від ст. Дарниця.
18 січня
На ранок:
- №7307 від ст. Дарниця;
- №7308 від ст. Київ-Волинський;
- №7315 від ст. Дарниця;
- №7316 від ст. Київ-Волинський.
На вечір:
- №7416 від ст. Борщагівська;
- №7423 від ст. Дарниця;
- №7424 від ст. Борщагівська;
- №7431 від ст. Дарниця.
19 січня
На ранок:
- №7307 від ст. Дарниця;
- №7308 від ст. Київ-Волинський;
- №7315 від ст. Дарниця;
- №7316 від ст. Київ-Волинський.
На вечір:
- №7416 від ст. Борщагівська;
- №7423 від ст. Дарниця;
- №7424 від ст. Борщагівська;
- №7431 від ст. Дарниця.
Нагадаємо, в Києві вже скасовували ряд рейсів міської електрички 14 січня, що також пояснили технічними причинами.