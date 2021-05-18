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Киев остановился в пробках из-за непогоды: какие улицы стоит объезжать

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Киев, Вторник 18 мая 2021 16:48
Киев остановился в пробках из-за непогоды: какие улицы стоит объезжать Фото: в Киеве образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу вечером, 18 мая, Киев сковали пробки, которые достигают восьми баллов. Автомобильное движение остановилось на многих улицах столицы, также наблюдается большое количество аварий.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Правый берег

Движение на правом берегу затруднено на улице Крещатик, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, проспекте Лобановского, улице Набережно-Крещатицкой, улицы Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, Оболонском проспекте.

Также пробки наблюдаются на улице Елены Телиги, улице Юрия Ильенка, улице Нижний вал, улице Луговой, улице Глыбочицкой, улице Кирилловской, улице Сечевых Стрельцов, улице Вячеслава Черновола, улице Большой Васильковской, улице Саперно-Слободской, улице Владимирской.

Движение также затруднено на Гаванском, Северном и Южном мостах и мосту Метро. На въезде с правого берега на мост Патона также пробки.

Киев остановился в пробках из-за непогоды: какие улицы стоит объезжать

Левый берег

На левом берегу движение затруднено на Днепровской набережной, улице Урловской, улице Здолбуновской, улице Анны Ахматовой, Харьковской шоссе, Русановской набережной, проспекте Юрия Гагарина, улице Раисы Окипной, Броварском проспекте, улице Братиславской улице и улице Оноре де Бальзака, проспекте Мира.

Киев остановился в пробках из-за непогоды: какие улицы стоит объезжать

Напомним, сегодня в Киеве резко ухудшились погодные условия. Город накрыл сильный дождь и град, а также значительно похолодало.

Кроме того, на улице Сечевых Стрельцов часть дерева упала на проезжую часть.

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