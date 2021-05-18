ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київ зупинився в заторах через негоду: які вулиці варто об'їжджати

Новость на русском →
Києва, Вівторок 18 травня 2021 16:48
Київ зупинився в заторах через негоду: які вулиці варто об'їжджати Фото: у Києві утворилися пробки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю ввечері, 18 травня, Київ скували затори, які сягають восьми балів. Автомобільний рух зупинився на багатьох вулицях столиці, також спостерігається велика кількість аварій.

Про це свідчать дані Google Maps.

Правий берег

Рух на правому березі ускладнено на вулиці Хрещатик, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Набережно-Рибальській, Набережному шосе, проспекті Степана Бандери, Оболонському проспекті.

Також затори спостерігаються на вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Нижній вал, вулиці Луговій, вулиці Глибочицькій, вулиці Кирилівській, вулиці Січових Стрільців, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Великій Васильківській, вулиці Саперно-Слобідській, вулиці Володимирській.

Рух також ускладнений на Гаванському, Північному і Південному мостах і мосту Метро. На в'їзді з правого берега на міст Патона також пробки.

Київ зупинився в заторах через негоду: які вулиці варто об'їжджати

Лівий берег

На Лівому березі рух ускладнено на Дніпровській набережній, вулиці Урлівській, вулиці Здолбунівській, вулиці Анни Ахматової, Харківській шосе, Русанівській набережній, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Раїси Окіпної, Броварському проспекті, вулиці Братиславській вулиці та вулиці Оноре де Бальзака, проспекті Миру.

Київ зупинився в заторах через негоду: які вулиці варто об'їжджати

Нагадаємо, сьогодні у Києві різко погіршилися погодні умови. Місто накрило сильний дощ і град, а також значно похолодало.

Крім того, на вулиці Січових Стрільців частина дерева впала на проїжджу частину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ пробки
NEWS
Київ накрила гроза з градом
Київ накрила гроза з градом
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні