Киев остановился в километровых пробках: какие улицы стоит объехать

В Киеве вечером 5 апреля образовались километровые пробки на дорогах. На дорогах столицы много аварий, ситуация также осложняется новыми ограничениями на проезд в транспорте.
На дорогах правого берега столицы ситуация самая сложная. Движение затруднено по проспекту Победы, бульвару Леси Украинки, Набережном шоссе, улице Набережно-Рыбацкой, Гаванском мосту, проспекту Степана Бандеры, на улицах Елены Телиги, Набережно-Луговая, Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Саксаганского, Лаврская, по бульвару Дружбы Народов, Большой окружной дороге.
В пробках также стоят почти все центральные улицы столицы. Проехать будет сложно по мосту Метро, а также по Южному мосту.
На левом берегу Киева пробки наблюдаются на Броварском проспекте, Харьковском и Дарницком шоссе, проспекте Гагарина, Тепловозной улице, проспекте Николая Бажана и Днепровской набережной.
Напомним, сегодня утром Киев также стоял в пробках из-за новых карантинных ограничений. Столичная власть ввела проезд в общественном транспорте только по спецпропускам.
Кроме того, на фоне новых карантинных ограничений стоимость такси в Киеве выросла в несколько раз.