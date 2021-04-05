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Київ зупинився у кілометрових заторах: які вулиці варто об'їхати

Автор: Дмитро Левицький

У Києві ввечері 5 квітня утворилися кілометрові затори на дорогах. На дорогах столиці багато аварій, ситуація також ускладнюється новими обмеженнями на проїзд у транспорті.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Ситуація на правому березі

На дорогах правого берегу столиці ситуація найскладніша. Рух ускладнено проспектом Перемоги, бульваром Лесі Українки, Набережним шосе, вулицею Набережно-Рибальською, Гаванським мостом, проспектом Степана Бандери, вулицями Олени Теліги, Набережно-Лугова, Велика Житомирська, В'ячеслава Чорновола, Саксаганського, Лаврська, бульваром Дружби Народів, Великою окружною дорогою.

У заторах також стоять майже всі центральні вулиці столиці. Проїхати буде складно мостом Метро, а також Південним мостом.

Ситуація на лівому березі

На лівому березі Києва затори спостерігаються на Броварському проспекті, Харківському та Дарницькому шосе, проспекті Гагаріна, Тепловозній вулиці, проспекті Миколи Бажана та Дніпровській набережній.

Нагадаємо, сьогодні вранці Київ також стояв у заторах через нові карантинні обмеження. Столична влада запровадила проїзд у громадському транспорті тільки за спецперепустками.

Крім того, на тлі нових карантинних обмежень вартість таксі у Києві зросла у декілька разів.

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