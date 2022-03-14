Киев не в осаде, – глава военной администрации Жирнов

"Как глава военной администрации Киева и как военный могу точно вас заверить, что Киев не в осаде. Окружения города нет", – заверил генерал.

По словам Жирнова, противник больше всего продвинулся на Житомирском направлении, где был остановлен в районе Ясногородки. Такая же ситуация на Обуховском и Бориспольском направлениях. Там Вооруженные силы нанесли удары по колоннам оккупантов.

"Противник понес потери, перешел к обороне и перегруппировывается. Мы контролируем восточную и южную часть региона. Каждый город Киевской области, наши соседи – это опорные пункты, в которых наши военные и все жители становятся на защиту своих домов, улиц и кварталов", – добавил глава КМВА.

Ранее появился фоторепортаж с разрушенными в результате обстрелов РФ домами на Куреневке и Оболони. Там погибли 2 человека, десятки мирных жителей ранены.

КГГА также опубликовала актуальный график движения общественного транспорта в Киеве. Работают метро, автобусы, трамваи. В то же время троллейбусы на маршруты не вышли.