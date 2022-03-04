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Киев определил продолжительность комендантского часа на выходные

Автор: Антон Федорцив

Руководство украинской столицы решило не менять время комендантского часа на 5-6 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал КГГА.

Время комендантского часа в выходные не изменится. Она продлится с 20:00 до 07:00.

Киевлян попросили максимально ограничить передвижение по городу и до начала комендантского часа. Призывали сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям.

Подробнее о том, что происходит в столице сейчас, важные новости и оперативная информация – в текстовом онлайне РБК-Украина.

К слову, Вооруженные силы уничтожили систему "Град" оккупантов, из которой обстреливали Харьков.

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