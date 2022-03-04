Київ визначив тривалість комендантської години на вихідні

Керівництво української столиці вирішило не змінювати час комендантської години на 5-6 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал КМДА.
Час комендантської години на вихідні не зміниться. Вона триватиме з 20:00 до 07:00.
Киян попрохали максимально обмежити пересування містом і до початку комендантської години. Натомість закликали зберігати спокій та довіряти лише офіційним повідомленням.
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До слова, Збройні сили знищили систему "Град" окупантів, з якої обстрілювали Харків.
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