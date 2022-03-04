Київ визначив тривалість комендантської години на вихідні

Керівництво української столиці вирішило не змінювати час комендантської години на 5-6 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал КМДА .

Час комендантської години на вихідні не зміниться. Вона триватиме з 20:00 до 07:00.

Киян попрохали максимально обмежити пересування містом і до початку комендантської години. Натомість закликали зберігати спокій та довіряти лише офіційним повідомленням.

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