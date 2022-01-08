Киев ограничит въезд грузовиков из-за снегопада: когда будет действовать запрет

С воскресенья, 9 января, в Киеве будут ограничивать въезд грузовиков из-за ухудшения погоды. Запрет начнет действовать с 7:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В Киеве ожидается снегопад: с 7:00 9 января въезд грузовиков в город будет запрещен. Запрет въезда грузовиков необходим, чтобы минимизировать возникновение пробок и освободить дороги для работы снегоуборочной техники", - пишет издание.

При этом уточняется, что спецтехника дорожников к началу осадков приступит к обработке дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами. В частности, у "Киевавтодора" есть для этого 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники.

"Городские власти обращаются к водителям с просьбой по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие работе спецтехники, могут быть эвакуированы", - отметили в КГГА.