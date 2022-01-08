Київ обмежить в'їзд вантажівок через снігопад: коли діятиме заборона

З неділі, 9 січня, в Києві обмежуватимуть в'їзд вантажівок через погіршення погоди. Заборона почне діяти з 7:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"У Києві очікується снігопад: з 7:00 9 січня в'їзд вантажівок в місто буде заборонений. Заборона в'їзду вантажівок необхідна, щоб мінімізувати виникнення заторів і звільнити дороги для роботи снігоприбиральної техніки", - пише видання.

При цьому уточнюється, що спецтехніка дорожників до початку опадів приступить до обробки доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами. Зокрема, у "Київавтодору" є для цього 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки.

"Міська влада звертається до водіїв з проханням по можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду і віддавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, які заважатимуть роботі спецтехніки, можуть бути евакуйовані", - зазначили в КМДА.