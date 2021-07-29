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Киев снова ограничил въезд грузовиков из-за жары

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Киев, Четверг 29 июля 2021 10:45
Киев снова ограничил въезд грузовиков из-за жары Фото: Киев снова ограничил въезд грузовиков из-за жары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня с 11:00 в столице снова ограничат въезд для грузовиков из-за жары. Ожидается, что запрет отменят уже вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

"Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха более +28 градусов",- говорится в сообщении.

По информации полиции, ограничение осуществляется на всех подъездах к городу.

О снятии ограничений правоохранители сообщат дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Напомним, в Киеве сегодня температура воздуха днем составит +29+31, а ночью +18+20.

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