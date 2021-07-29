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Київ знову обмежив в’їзд вантажівок через спеку

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Київ, Четвер 29 липня 2021 10:45
Київ знову обмежив в’їзд вантажівок через спеку Фото: Київ знову обмежив в’їзд вантажівок через спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні з 11:00 у столиці знову обмежать в'їзд для вантажівок через спеку. Очікується, що заборону скасують вже ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

"В’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, обмеження здійснюється на всіх під’їздах до міста.

Про зняття обмежень правоохоронці повідомлять додатково (орієнтовно до 20:00).

Нагадаємо, у Києві сьогодні температура повітря вдень складе +29+31, а вночі +18+20.

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