В Киев ограничат въезд грузового транспорта

С четверга, 19 сентября, в Киев со стороны Борисполя ограничат въезд грузового транспорта в связи с увеличением количества вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, такое решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя ограничат, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ограничения на въезд будут действовать на постоянной основе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с визитом в Украину президента Словакии Зузаны Чапутовой в Киеве в понедельник, 16 сентября, вероятны ограничения дорожного движения. Ограничения движения возможны в нескольких районах столицы.

Кроме того, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября. После завершения работ, до 10 ноября, будет восстановлено покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия по типу существующего, а покрытие тротуаров - фигурными элементами мощения.