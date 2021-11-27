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Киев и область завтра накроет туман

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Киевская область, Суббота 27 ноября 2021 14:11
Киев и область завтра накроет туман Фото: Киев и область завтра накроет туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве и области синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. В воскресенье, 28 ноября туман накроет регион утром и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ночью и утром 28 ноября туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным синоптиков, завтра ночью и утром туман накроет большинство западных, центральных и южных областей.

Вместе с тем, в ГСЧС рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, сегодня, 27 ноября в Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер прогнозируется во всех областях страны.

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