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На Киев и область надвигается гроза: возможны подтопления

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Понедельник 15 августа 2022 16:18
На Киев и область надвигается гроза: возможны подтопления Фото: на Киев и область надвигается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня до конца суток и завтра в Киеве ожидаются грозы. Возможны подтопления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - пишет пресс-служба КГГА.

В городе в результате непогоды возможны подтопления дорожной сети. В столице будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор".

"В целом предприятия "Киевавтодора" имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации. Среди них мотопомпы, гидромониторы, насосные станции", - добавляет КГГА.

Согласно сообщению Киевской ОВА, завтра, 16 августа, грозы также ожидаются днем и в Киевской области.

"Специалисты напоминают, в случае пребывания на улице во время грозы нужно держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и других опор. А в домах – плотно закрывать окна", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что завтра, 16 августа, в Украине будет дождливая погода. При этом температура воздуха прогреется до +34 градусов.

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