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На Киев и область надвигается гроза и град

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 14:42
На Киев и область надвигается гроза и град Фото: на Киев и область надвигается гроза и град (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ближайший час в Киеве и области ожидается значительное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют грозовые дожди и град.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Непогода продержится до конца суток.

"В ближайший час и до конца дня грозы, местами град", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Напомним, погода в Украине в ближайшую неделю совсем не порадует. Синоптики предупредили, что дождями и ливнями будет заливать практически все области страны.

Кроме того, сегодня прогнозируется, что дожди будут идти с перерывами, поэтому можно рассчитывать на прояснение.

Добавим, что сегодня в большинстве областей ожидаются дожди и грозы.

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