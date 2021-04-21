ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Київ і область насувається гроза і град

Новость на русском → Києва, Середа 21 квітня 2021 14:42
На Київ і область насувається гроза і град Фото: на Київ і область насувається гроза і град (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Найближчої години у Києві та області очікується значне погіршення погода. Синоптики прогнозують грозові дощі та град.

Про це повідомляє прес-центр Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Негода протримається до кінця доби.

"У найближчу годину і до кінця дня грози, місцями град", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Нагадавши, погода в Україні в найближчий тиждень зовсім не порадує. Синоптики попередили, що дощами і зливами буде заливати практично всі області країни.

Крім того, сьогодні прогнозується, що дощі йтимуть з перервами, тому можна розраховувати на прояснення.

Додамо, що сьогодні в більшості областей очікуються дощі та грози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Гідрометцентр гроза
NEWS
Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль
Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"