Фото: на Київ та область насувається гроза (РБК-Україна)

В Києві та області сьогодні, 4 серпня, погіршиться погода. Найближчої години регіон накриє гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 серпня у Києві та області гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - сказано в повідомленні.