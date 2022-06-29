На Киев и область надвигается гроза

В столице и Киевской области сегодня, 29 июня, днем резко ухудшится погода. Жителей региона предупреждают о грозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.

По данным синоптиков, сегодня ожидаются грозовые дожди, а в некоторых регионах Киевской области возможен град и шквалы. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

В регионе объявили первый, желтый, уровень опасности.

"Во время порывов ветра плотно закрыть окна домов, а на улице держитесь подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач", - говорится в сообщении.