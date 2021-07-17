На Київ та область насувається гроза

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у Києві та Київській області. У найближчу годину столицю та область накриє гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. У Києві та Київській області найближчої години з утриманням до кінця доби 17 липня гроза", - йдеться у повідомленні.

За інформацією синоптиків, завтра, 18 липня вдень на Заході України очікуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.

У зв’язку з погіршенням погодних умов, рятувальники опублікували ряд правил, яких необхідно дотримуватися під час шквалів та гроз :