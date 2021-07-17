На Київ та область насувається гроза
Фото: на Київ та область насувається гроза (pixabay)
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у Києві та Київській області. У найближчу годину столицю та область накриє гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. У Києві та Київській області найближчої години з утриманням до кінця доби 17 липня гроза", - йдеться у повідомленні.
За інформацією синоптиків, завтра, 18 липня вдень на Заході України очікуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.
У зв’язку з погіршенням погодних умов, рятувальники опублікували ряд правил, яких необхідно дотримуватися під час шквалів та гроз :
- щільно закрийте вікна у приміщенні, приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркуйте поруч із ними автотранспорт;
- під час грози вимкніть електроприлади (вони притягують розряд), відключіть телевізор від антени, не користуйтесь мобільним телефоном;
- на відкритих ділянках слід спуститися в низину, відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у заглиблення, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Нагадаємо, завтра грозові дощі охоплять усі західні та північні, а також місцями центральні області.